Son dakika haberleri! Gezicilerin keşfettiği doğa harikası kanyon, turizme kazandırılmayı bekliyor

Gezicilerin keşfettiği doğa harikası kanyon, turizme kazandırılmayı bekliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta ilk kez dron ile görüntülenen Kale Kanyonu eşsiz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldeleri arasında bulunan Kale Kanyonu bölgede sık rastlanamayacak doğa harikalardan biri olmasıyla dikkat çekiyor. Doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ve ziyaretçilerin dikkatini çeken kanyon dron ile ilk kez havadan görüntülendi. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri olmaya aday kanyon, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Bölgeyi görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Ayhan Babat, Şırnak'ın doğal güzelliklerini keşfetmek için geziler düzenlediklerini söyledi. Bugün ki rotalarını Kale Kanyonu olduğunu belirten Babat, "Kanyonumuz, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesine 5 kilometre uzaklıkta. Kale Kanyonu'nun su derinliği 2 metreyi buluyor. Bu tür doğa harikalarına sahip çıkılmasını istiyoruz. İlimizin bir doğa turizmi haline getirilmesini istiyoruz. Doğa tutkunlarının gezebileceği birçok doğa harikası yerler var" dedi.