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Son dakika haberleri | GGC'den Emniyet Müdürüne "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika

Son dakika haberleri | GGC'den Emniyet Müdürüne "hayırlı olsun" ziyareti

11.08.2021 16:49
Son dakika haberleri | GGC'den Emniyet Müdürüne

Son dakika yaşam haberi: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Yönetim Kurulu, Gaziantep Emniyet müdürü Mustafa Emre Başbuğ'u makamında ziyaret etti.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Yönetim Kurulu, Gaziantep Emniyet müdürü Mustafa Emre Başbuğ'u makamında ziyaret etti.

GGC Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Cumhurbaşkanığı Atama Kararnamesi ile Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nden Gaziantep'e atanan ve bir süre önce görevine başlayan Mustafa Emre Başbuğ'u ziyaret ederek hem tanıştılar hem de Başbuğ'a yeni görevinde başarı dilediler.

GGC bileşenleri desteğe hazır

GGC Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri ise Antep işi bakır bir nar hediye etti. Ay, "Şehrimize hoş geldiniz. Yeni göreviniz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Sizin başarınız bizim huzur ve güvenliğimiz anlamına geliyor. Bu yüzden size ve tüm Gaziantep Emniyet Camiası'na bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu hayırlı olsun ve tanışma ziyareti olduğu için çok fazla sorun ve taleplerle zamanınızı almak istemiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte birbirlerimizin görevlerini kolaylaştırma açısından yapabileceğimiz şeyleri paylaşabileceğimiz, daha geniş zaman ve platformlarda buluşup konuşuruz" dedi.

"Ortak hedefimiz ülke ve kentimize hizmet"

Yeni Emniyet Müdürümüz Mustafa Emre Başbuğ ise GGC yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Kibar ve düşünceli davranışınızdan ötürü teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. İncelediğim kadarı ile Gaziantep basınının, Gaziantep'e hizmet bilinci ve Emniyet güçlerine verdiği destek memnuniyet verici düzeyde. Sizin de belirttiğiniz gibi, önümüzdeki süreçte ve geniş bir zamanda bir araya gelerek zaten yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz gibi, doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmanızı sağlamak için, verimli ve birbirimizin işleri aksatmayacak yöntemlerle, ortak noktada nasıl buluşabileceğimizi konuşmayı ben de çok isterim. Hepimizin amacı bu ülkenin ve kentin faydasıdır. Biz Gaziantep Emniyeti olarak bu bilinçteyiz. Sizlerin de aynı fikir ve bilinçte olmasından çok mutlu oldum. Umud ediyorum karşılıklı alanlarına saygı duyarak ve birbirimizin işlerimizi kolaylaştırarak, kentimize ve ülkemize en iyi hizmetleri sunacağız. Nazik ziyaret ve görüşleriniz için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri | GGC'den Emniyet Müdürüne hayırlı olsun ziyareti

Emniyet Müdürlüğü, Alparslan Türkeş, Gaziantep, Atama, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri | GGC'den Emniyet Müdürüne 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika


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