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Son dakika haberleri... Gıda etiket yönetmeliği değişiyor; yanıltıcı görsel ve yazılara yasak - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gıda etiket yönetmeliği değişiyor; yanıltıcı görsel ve yazılara yasak

26.11.2021 11:15
Son dakika haberleri... Gıda etiket yönetmeliği değişiyor; yanıltıcı görsel ve yazılara yasak

Edinilen son dakika haberine göre TARIM ve Orman Bakanlığı'nın gıda etiketlerinde değişiklik öngören taslağına göre, gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler artık kullanılamayacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın gıda etiketlerinde değişiklik öngören taslağına göre, gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler artık kullanılamayacak. Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi (bileşenler listesi) mevcut düzenlemeye göre, ambalajın boyutuna bağlı olarak 2,5 kat daha büyük yazılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gıda etiketlerinin temel ürün bilgileri ile birlikte sağlık, güvenlik ve beslenme bilgilerini tüketicilere doğrudan iletmenin en önemli ve en etkin yolu olduğu belirtilerek, "Tüketicilerin beslenme alışkanlıkları, hassasiyetleri ve tüketim tercihleri açısından temel bilgi kaynağı gıda etiketleridir. Gıda konusunda temel hedefi tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, 3'üncü Tarım Orman Şurası'nda alınan gıda okuryazarlığının arttırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi kararları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda tüketicilerin üst düzeyde korunması ve tüketici hassasiyetleri esas alınarak Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nde doğru bilgilendirmeye yönelik taslak düzenleme hazırlandı" denildi.

YÖNETMELİK TASLAĞINA BİR AY BOYUNCA GÖRÜŞ BİLDİRİLEBİLECEKBakanlık tarafından hazırlanan ve yönetmelikte değişiklik öngören taslağın, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde görüşe açıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:  "Yönetmelik değişikliğine ilişkin ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, tüketici temsilcileri, sektör vb. bütün paydaşlar görüşünü bir ay içinde bildirebilecek. Taslak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sektörden gelen fikir ve önerilerin alınmasının ardından oluşturulan alt komisyonda değerlendirilecek ve daha sonra Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyonda son şekli verilecek olan yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek." 'GIDA ADININ TEMEL GÖRÜŞ ALANINDA YAZILMASI ZORUNLU OLACAK'

Hazırlanan taslak düzenlemeye göre, gıda etiketlerinde; yanıltıcı ifadeler, isimler ve görseller kullanılamayacak. Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi (bileşenler listesi) mevcut düzenlemeye göre, ambalajın boyutuna bağlı olarak 2,5 kat daha büyük yazılacak. Bir ambalajın en geniş yüzeyinde markanın en büyük yazıldığı alan 'Temel Görüş Alanı' olarak belirlendi. Gıdanın adının temel görüş alanında da yazılması zorunlu olacak. Birbirine benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler kullanılmayacak. Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda gıdanın adı; etiket üzerinde markanın geçtiği her yerde, gıdanın markasının hemen yanında veya altında gıdanın markası ile aynı punto büyüklüğünde yazılacak. Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak. Gıdanın adında aromalı olduğu '…. Aromalı' ifadesi kullanılarak ve gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 mm olacak şekilde yer alacak. Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, '….tadında', '… lezzeti', '….keyfi'  vb. ifadeler kullanılamayacak. Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında bileşenin miktarı en az 3 mm olacak şekilde yer alacak. Tatlandırıcı içeren gıdalarda 'Tatlandırıcı içerir' veya 'Tatlandırıcılı' ifadesi, temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Gıda etiket yönetmeliği değişiyor; yanıltıcı görsel ve yazılara yasak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Gıda etiket yönetmeliği değişiyor; yanıltıcı görsel ve yazılara yasak - Son Dakika
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