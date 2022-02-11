Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Cissoco Embalo, 1 Şubat'taki darbe girişiminin arkasında uyuşturucu kartellerinin olduğunu söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Embalo, düzenlediği basın toplantısında, darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu girişimin arkasında siyasiler değil eli silahlı uyuşturucu kartelleriyle ilişkili kişiler var." diyen Embalo, bu kişilerin, eski Donanma Komutanı Tuğamiral Jose Americo Bubo Na Tchuto, eski asker Tchamy Yala ve Papis Djeme olduğunu söyledi.

Embalo, darbe girişimi sırasında Yala ve Djeme'yi bizzat gördüğünü, Tchuto'nun da süreci Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yönettiğini vurgulayarak, "Amaçları darbe yaparak beni, Başbakanı ve tüm kabineyi öldürmekti." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele çabaları nedeniyle hedef alındığını belirten Embalo, "Yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ederken bir bakıma ölüm fermanımı da imzalamışım." diye konuştu.

Darbe girişiminde bulunanlar ABD'de hapis yattı

Söz konusu 3 isim, Nisan 2013'te ABD Uyuşturucuyla Mücadele (DEA) ekipleri tarafından Batı Afrika açıklarındaki uluslararası sularda ABD'ye kokain göndermeye çalıştıkları sırada yakalanmıştı.

ABD'de görülen davada, 3 isim de "kontrole tabi maddelerin ithalatı için komplo kurmaktan" suçlu bulunmuştu.

Tuğamiral Tchuto 4 yıl, Yala 5 yıl, Djeme ise 6,5 yıl hapse mahkum edilmiş, serbest kaldıktan sonra üçü de Gine Bissau'ya dönmüştü.

Söz konusu 3 kişi, darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Gine Bissau'da darbe girişimi

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Embalo'nun kabine toplantısı esnasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuş ve olayın askeri darbe girişimi olduğu anlaşılmıştı.

Girişim bastırılmış ve Embalo daha sonra düzenlediği basın toplantısında bunun aslında bir suikast girişimi olduğunu söylemişti.

Embalo, olayın içinde uyuşturucu çetelerinin varlığına da işaret etmiş ancak detay vermemişti.

Olayda aralarında sivillerin de olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Uyuşturucu ticaretinde kilit konumda

Portekiz'den bağımsızlığını 1974'te kazanan Gine Bissau'da bugüne kadar 10 darbe ya da girişimi yaşandı.

Yaklaşık 2 milyonluk ülkede demokratik yollarla seçilmiş sadece bir cumhurbaşkanı görev süresini tamamlayabildi.

Güneyinde Gine, kuzeyinde ise Senegal'e komşu Gine Bissau dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

Atlas Okyanusu kıyısındaki bu küçük ülke, Latin Amerika'daki uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında kilit rol oynuyor.

Uyuşturucu tacirleri için coğrafi konumu ve kanunlardaki boşluklar nedeniyle oldukça uygun bir güzergah olan Gine Bissau bu yönüyle "narco state (uyuşturucu devleti)" olarak da anılıyor.

Güney Amerika'dan direkt Gine Bissau ya da komşu ülkelere yollanan uyuşturucu, burada parçalara bölünerek ABD ve Avrupa'ya gönderiliyor.

Uyuşturucu tacirleri, bu güzergah sayesinde, Güney Amerika'dan Avrupa ve ABD'ye doğrudan yollanan kargolara uygulanan sıkı incelemeden kaçmayı başarıyor.