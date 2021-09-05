Son dakika haberleri... Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri - Son Dakika

Gine'nin başkenti Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayının çevresinde silah seslerinin duyulduğu, sokakta askerlerin görüldüğü belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayının çevresinde otomatik silah sesleri duyuldu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, askerlerin zırhlı araçlarla başkent sokaklarında devriye gezdiği belirtildi. Şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ifade edilirken, ülkede bir darbe girişimi olabileceği belirtiliyor.

Resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. - CONAKRY