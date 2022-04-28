Son dakika haberleri: Gine'de devrik Alpha Conde hükümetinden 2 isme daha tutuklama - Son Dakika

Gine'de devrik Alpha Conde döneminde Meclis Başkanlığı yapan Amadou Damaro Camara ve eski Turizm Bakanı Lounseny Camara "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklandı.

Gine basınında çıkan haberlere göre, "yolsuzluk" ve "zimmete para geçirme" suçlamalarıyla ifadeye çağrılan Camara ve Lounseny Camara, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nisan başından bu yana Conde döneminde görevli bakan ve bürokratlar, "yolsuzluk" suçlamasıyla önce ifadeye çağrılıyor, ardından tutuklanıyor.

Conde döneminde başbakanlık yapan İbrahima Kassory Fofana, eski Savunma Bakanı Mohamed Diane, eski Çevre Bakanı Oye Guilavogui ve eski Hidrokarbon Bakanı Djakaria Koulibaly, 6 Nisan'da aynı suçlamayla tutuklanmıştı.

Conde hükümetinde Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Albert Damantang Camara ve Şehircilik Bakanı olan Ibrahima Kourouma 21 Nisan'da aynı suçlamayla cezaevine gönderilmişti.

Koulibaly, 20 Nisan'da şartlı tahliye edilmişti.

Şubatta Conde'nin eski Bütçe Bakanı Ismael Dioubate hakkında tutuklama emri çıkartılmış, eski Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Tibou Camara hakkında da "kamu fonlarını zimmete geçirme" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla adli kontrol kararı verilmişti.

Son tutuklamayla Gine basınında "Conde döneminin son çınarları da düştü" yorumları yapıldı.

Gine'de darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.