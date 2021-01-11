Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlık yapmak için bir eve giren 2 zanlı, ihbar üzerine eve gelen polislere yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesindeki bir eve 2 kişinin hırsızlık amacıyla girdiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gitti. Evin çevresinde ve içerisinde arama yapan ekipler, İ.T. ve M.A.K. isimi şahısları hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - ŞANLIURFA