Son dakika haberleri... GİRESUN BAKAN PAKDEMİRLİ GİRESUNLU ÜRETİCİMİZE BUZAĞI DESTEĞİNİ ÖDÜYORUZ - Son Dakika

Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da selin vurduğu Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde incelemelerini sürdürdü. Bakan Pakdemirli, 'Ericek köyünün henüz Espiye bağlantısı yok. Bizde hava aracıyla buraya geldik. Sadece yayladan oldukça zor bir ulaşım var. Tarımla ilgili hasar tespitlerimiz de devam ediyor. Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarla ilgili hasarların tamamını ödeyeceğiz. Giresunlu üreticimize özel 2'nci dönem buzağı desteğini ödüyoruz. 8 bin 582 üreticiye, 12 bin 544 buzağı için 7 milyon 415 bin lirayı 1 Eylül Salı günü hesaplarına yatırıyoruz. Orköy tarafından da 5 milyon lira bölgeye hibe desteği vereceğiz. Bu 5 milyonu önümüzdeki hafta cuma günü hasar gören köylerimizdeki müstahsillimize ileteceğiz. Yine bu bölgeye özel IPARD -2 Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında da 68 projeye 71 milyon hibe veriyoruz. 8'inci çağrı kapsamında uygun bulunan projelerin sonuçları belli oldu. 29 proje süt işleme, 13 proje kırmızı et işleme, 4 proje kanatlı et işleme, 22 proje meyve-sebze işleme tesisi sektöre hayırlı olsun. Ayrıca şu ana kadar 360 kilometrelik bir köy yolu ulaşıma açıldı, kapalı olan 200 kilometrelik kısım da açılacak. Ekiplerimiz bunun için büyük bir gayretle çalışıyor. İnşallah önümüzdeki haftanın başında tüm köylere geçici de olsa ulaşımı sağlayacağız' dedi.