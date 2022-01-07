Son dakika haberleri... Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2021 yılında 312 yangına müdahale etmiş - Son Dakika

Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde toplam 312 yangına müdahale edildiği bildirildi.

İtfaiye ekipleri tarafından 392 yardım ve kurtarma, 466 hayvan kurtarma, 147 eğitim, tatbikat ve denetleme, 381 iş yeri raporu, 8882 ton içme suyu desteği, 268 su çekme 268 ve 832 kargo araçla çalışma faaliyeti icra edildiği açıklandı.

İtfaiye ekiplerinin bir yandan 24 saat çalışma prensibiyle gelen ihbarlara anında müdahale ettiği, diğer yandan da vatandaşların yangınlara yönelik bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. - GİRESUN