Son dakika haberleri | Giresun Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'den Rektör Coşkun'a ziyaret
12.03.2021 19:34
Son dakika haber: Giresun Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
Giresun Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
Bayburt Üniversitesi Dedekorkut Külliyesinde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Coşkun, Giresun Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'i ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirerek, görevlerinde başarı temennisinde bulundu.
Bayburt Üniversitesinde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun'a teşekkür ederek; görevinde başarılar diledi. - BAYBURT
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