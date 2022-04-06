GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde köyde çıkan yangında 4 ev ile 2 samanlık, küle döndü, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Sultankonağı köyünde Muhlis Ceylan'a ait evde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler bitişikteki 3 ev ile 2 samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman arozözleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi de kaldırıldıkları Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan bölgede çıkan yangında 4 ev ve 2 samanlığın yandığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.