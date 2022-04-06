GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika
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GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU

06.04.2022 17:05

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde köyde çıkan yangında 4 ev ile 2 samanlık, küle döndü, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde köyde çıkan yangında 4 ev ile 2 samanlık, küle döndü, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Sultankonağı köyünde Muhlis Ceylan'a ait evde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler bitişikteki 3 ev ile 2 samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman arozözleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi de kaldırıldıkları Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan bölgede çıkan yangında 4 ev ve 2 samanlığın yandığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU
GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU
GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU
GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU
GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU
GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU
GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU
GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU
GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU
GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU
GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU
GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU

YORUMLAR
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Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: GİRESUN'DA 4 EV YANDI, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika
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