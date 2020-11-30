Son dakika haberleri! Giresun'da, anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitim kararı - Son Dakika

Giresun Valiliği, resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 1 Aralık 2020 ila 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bugün Vali Vekili Metin Maytalman başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 1 Aralık 2020 ila 04 Ocak 2021 tarihleri arasında il genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi kararının alındığı ifade edildi.

Bu kararlara uyulması, uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği kaydedilen açıklamada, "Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.