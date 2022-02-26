Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü ıslık dili ile kutlandı - Son Dakika

AK Parti Giresun İl Gençlik Kolları, ıslık dili kullanılarak hazırlanan video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum gününü kutladı.

Erdoğan'ın doğum günü anısına hazırlanan videoda, gençler ıslık dili kullanarak Giresun Kalesi'nden "Giresun bugün 26 Şubat" şeklinde seslendi.

Gençler videonun sonunda "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyleyerek "Cumhurbaşkanım, doğum gününüz kutlu olsun, Giresun gençliği sizi çok seviyor." ifadelerini kullandı.