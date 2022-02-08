GİRESUN'DA FAKÜLTE ÇATISINDA YANGIN; BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

GİRESUN'un Keşap ilçesinde Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. Bina tahliye edilirken, ekipler alevlere müdahale ediyor.

Keşap ilçesindeki Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bina tahliye edilirken, 112 Acil ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçeye Giresun ve Ordu'dan takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.