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GİRESUN'DA FAKÜLTE ÇATISINDA YANGIN; BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

GİRESUN'DA FAKÜLTE ÇATISINDA YANGIN; BİNA TAHLİYE EDİLDİ

08.02.2022 12:23

GİRESUN'un Keşap ilçesinde Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. Bina tahliye edilirken, ekipler alevlere müdahale ediyor.

Keşap ilçesindeki Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bina tahliye edilirken, 112 Acil ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçeye Giresun ve Ordu'dan takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

GİRESUN'DA FAKÜLTE ÇATISINDA YANGIN; BİNA TAHLİYE EDİLDİ
GİRESUN'DA FAKÜLTE ÇATISINDA YANGIN; BİNA TAHLİYE EDİLDİ
GİRESUN'DA FAKÜLTE ÇATISINDA YANGIN; BİNA TAHLİYE EDİLDİ

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Turizm Fakültesi, Giresun, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GİRESUN'DA FAKÜLTE ÇATISINDA YANGIN; BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GİRESUN'DA FAKÜLTE ÇATISINDA YANGIN; BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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