Son dakika haberleri: Giresun'da FETÖ soruşturması kapsamında bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kişi yakalandı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ/PDY'ye yönelik devam ettirilen bir soruşturmada K.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu Şebinkarahisar ilçesinde bulunduğu belirlenen şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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