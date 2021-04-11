Son dakika haberleri: Giresun'da gece yarısı korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri: Giresun'da gece yarısı korkutan yangın

11.04.2021 09:27

Son dakika haberler... Giresun'un Görele ilçesinde gece yarısı bir binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Giresun'un Görele ilçesinde gece yarısı bir binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Görele İlçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Necmettin Demirel Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatı katında baca yangını meydana geldi. Kısa sürede çatı katını saran alevleri gören apartman sakinleri binayı tahliye ederken itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Görele İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı söndürme ve ardından soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, maddi hasar meydana geldi.

-İHA-

Son dakika haberleri: Giresun'da gece yarısı korkutan yangın
Son dakika haberleri: Giresun'da gece yarısı korkutan yangın

Giresun, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Giresun'da gece yarısı korkutan yangın - Son Dakika


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