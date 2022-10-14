Son dakika haberleri | Giresun'da kaçak silah atölyesine operasyon

Giresun'un Keşap ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaklıtepe köyünde İ.A'ya ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramada, 2 silah imalathanesi ile tabanca, 131 tabanca fişeği, 300 mermi çekirdeği, şarjör, 20 çelik namlu kalıbı, 3 namlu parçası, 20 tabanca yayı, şarjör kalıbı, 3 şarjör parçası, 132 tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.A, ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.
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