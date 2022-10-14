Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaklıtepe köyünde İ.A'ya ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Giresun'da kaçak silah atölyesine operasyon - Son Dakika

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