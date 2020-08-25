Son dakika haberleri! Giresun'da meydana gelen sel felaketinde mahsur kalanların Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri...
Son dakika gelişmesine göre Giresun'da meydana gelen sel felaketinde mahsur kalanların Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılması kamerada.
Giresun'da meydana gelen sel felaketinde mahsur kalanların Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılması kamerada
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:33
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Giresun'da meydana gelen sel felaketinde mahsur kalanların Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri... - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi Güleda'nın ailesinin avukatı: Mektup cinayetin tasarlanarak işlendiğinin en temel kanıtı Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Roma, Chelsea'den ayrılan Pedro ile sözleşme imzaladı Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti