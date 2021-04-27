Son dakika haberleri... Giresun'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Giresun'un Çamoluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Asuman Kurban idaresindeki 69 AP 803 plakalı otomobil, Çamoluk-Gölova kara yolu Gücer köyü mevkisinde uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü Kurban olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Mehbub Açıkgöz ve Rukiye Kurban yaralandı.
Yaralılar, Çamoluk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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