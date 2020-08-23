Son dakika haberleri: Giresun'da sağanak; 1 ölü, 1 kayıp (7) - BAKAN SOYLU?DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Son dakika haberine göre BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Giresun AFAD İl Müdürlüğü'nde sel felaketi sonrası Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Giresun AFAD İl Müdürlüğü'nde sel felaketi sonrası Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Bakan Soylu, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 04:07
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Giresun'da sağanak; 1 ölü, 1 kayıp (7) - BAKAN SOYLU?DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - Son Dakika
Son Dakika AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Bahçede mangal yapmak isteyen bir kişi, doğal gaz borusunu patlattı İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu