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Son dakika haberleri! Giresun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Giresun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

21.12.2021 13:33
Son dakika haberleri! Giresun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Giresun'un 2 ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Giresun'un 2 ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinde polis ekiplerince piyasaya sahte içki ve makaron sürüldüğünün belirlenmesi üzerine tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerindeki aramalarda, 48,5 litre el yapımı açık içki, 27 litre etil alkol, çok sayıda içki yapımında kullanılan malzeme, sahte TAPDK badrollü ve bandrolsüz toplam 190 kutuda 38 bin dal boş makaron, 11 bin 20 dal içerisi tütün ile doldurulmuş makaron ve 37 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Son dakika haberleri! Giresun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Giresun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

Şebinkarahisar, Giresun, Tütün, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Giresun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Giresun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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