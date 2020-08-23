Son dakika haberleri... Giresun'da sel felaketi: 1 ölü, 12 kayıp - Son Dakika

Son dakika haberleri... Giresun'da sel felaketi: 1 ölü, 12 kayıp

Son dakika gündem haberi... GİRESUN'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı.

Son dakika haberleri... Giresun'da sel felaketi: 1 ölü, 12 kayıp, System.String[]
GİRESUN'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkında Giresun-Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Afetin ardından gece saatlerinde bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i asker 12 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Sel ve heyelanda çökmesi sonucu kapanan ilçe yollarının ulaşıma açılması için yoğun çalışma sürdürülen bölgede hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Giresun'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Dereli ilçesi, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermedi. Espiye ilçesi Gelevera Deresi kenarındaki evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Selin vurduğu bölgelere AFAD, UMKE, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge illerden de takviye istendi. Giresun Valiliği, bünyesinde kriz merkezi oluşturdu.

Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Afetin ardından gece saatlerinde bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i asker 12 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Sel ve heyelanda çökmesi sonucu kapanan ilçe yollarının ulaşıma açılması için yoğun çalışmalar sürdürülen bölgede hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede ekipler, yaraların sarılması ve kayıpların bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.BAKAN SOYLU BÖLGEDEİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde selin vurduğu Giresun'a gelerek ekiplerin çalışmalarını inceledi. Bakan Soylu, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, 5 askerin kaybolduğu noktada incelemelerde bulundu.'5'İ JANDARMA 6 KİŞİ KAYIP'İçişleri Bakanı Soylu, AFAD İl Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğleden sonra şiddetini arttırdığını söyleyen Bakan Soylu, "Bu yağmurdan sonra da birçok ilçemizde yağmurun etkisiyle sel, heyelan ve maalesef ciddi hasarlar meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle Dereli Merkez'de su 2 metrenin üzerine kadar su yükseldi. Burada ilk önce 5 vatandaşımızın mahsur kaldığı söylenmişti. Çünkü Dereli'ye şu anda ulaşmak mümkün değil. Tali yoldan gelen bir iki ekskavatör araçla buradaki vatandaşlarımız kurtarıldı. Şu anda Dereli'de bir düğün salonunda 20 vatandaşımızla ilgili kurtarma çalışmamız da devam ediyor" dedi. '5 JANDARMAMIZIN OLDUĞU ARAÇ SUDA GÖMÜLÜ KALDI'

Pek çok yerde yolların kapalı olduğunu belirten Bakan Soylu, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ile iş makinesinin suya gömüldüğünü söyledi. Soylu, "Kapalı olan yollarımız var. Tirebolu- Doğankent yolu kapalı ve maalesef Tirebolu- Doğakent yolu üzerinde Doğankent'e giderken içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç, bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanı'mız, arama-kurtarma timlerimiz orada. Aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi ve operatörü kayıp. Tirebolu- Doğankent yolunda şu anda menfezin çökmesi ve o esnada araçların geçmesi sonucunda 5 jandarma, 1 de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Tirebolu- Güce yolunda problem yok ama Güce'den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Şu anda kayıp olduğunu bildiğimiz 6 kişi daha var. Tirebolu'da 1 kişi, Merkez Çavdar'da 3 kişi, Tespi'de 1 kişi, Dereli Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzer toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Toplam 12 kişi kayıp bilgimiz söz konusu" diye konuştu.


- Giresun
Tirebolu, Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 08:15

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Giresun'da sel felaketi: 1 ölü, 12 kayıp - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor! Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!         
10:12
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük 100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük         
09:52
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu 92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu         
09:51
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı         
09:06
Radamel Falcao ve eşi, Galatasaray'ın gündemindeki James Rodriguez'i İstanbul'a davet etti Radamel Falcao ve eşi, Galatasaray'ın gündemindeki James Rodriguez'i İstanbul'a davet etti         
08:57
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu         
08:35
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu         
08:21
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti         
07:31
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu         
03:20
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü         
01:36
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı         
23:59
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü         
23:31
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti         
22:39
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti         
21:31
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak         
21:13
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti         
19:50
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok         
18:53
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı         
17:55
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı         
15:34
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü         
12:55
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü         
12:55
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak         
12:15
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 14:52:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Giresun'da sel felaketi: 1 ölü, 12 kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei