Son dakika haberleri: Giresun'da sel felaketi; 2 ölü, 11 kayıp (2)

Son dakika haberi... JANDARMA ARACI BULUNDU, 1 CANSIZ BEDENE ULAŞILDIGiresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, kaybolan 5'i jandarma 6 kişinden kimliği belirsiz 1'inin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince bulundu.

JANDARMA ARACI BULUNDU, 1 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, kaybolan 5'i jandarma 6 kişinden kimliği belirsiz 1'inin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince bulundu. Cansız beden, saplandığı toprak, taş ve balçıktan çıkarıldı. Bölgede iş makinesi ekipleri, dere sularına kapılan jandarmaya ait minibüse de ulaştı. Hurda yığını haline gelen jandarma aracı bulunduğu yerden iş makinesiyle çıkarıldı. Ekipler, araçtan kayıp jandarma görevlilerine ait ize rastlayamadı. Ekipler, kayıp askerleri arama çalışmalarını sürdürüyor.



Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 08:18

Kaynak: DHA

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