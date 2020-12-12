Son dakika haberleri! Giresun'da selde menfezin çöktüğü bölgeye yapılan köprüde tabliye çalışması başladı - Son Dakika

İl genelinde 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde menfez çökmüş, bunun sonucunda 5 jandarma personeli ve 1 iş makinesi operatörü sele kapılmıştı.

İnşaatı devam eden Muttab köprüsünün ilk açıklığının prefabrik kirişlerinin yerleştirilerek tabliye çalışmalarına başlandığını aktaran Ünlü, köprüyü öngörülen sürede halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sinyal verdi: Kim istemez ki