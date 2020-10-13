Son dakika haberleri... Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Giresun'da 6 kilo 928 gram esrar ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Dereli ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Narkotik arama dedektör köpeği "Cadı"nın otomobilin benzin deposunda tepki vermesi üzerine burada zulalanmış 12 paket halinde 6 kilo 928 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek suçundan gözaltına alınan S.Ö. ve Y.A. tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.