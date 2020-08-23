Son dakika haberleri: Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 2'ye vefat eden kişi sayısı ise 6'ye yükseldi - Son Dakika

Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 2'ye vefat eden kişi sayısı ise 6'ye yükseldi

Tirebolu- Doğankent yolundaki kopma sonucu sele kapılan 5 jandarma personelinden 2.'sinin cansız bedeni olayın yaşandığı yerden 4 km ileride dere yatağında bulundu

GİRESUN - Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selde şehit sayısı 2'ye, vefat eden kişi sayısı ise 6'ya yükseldi.

Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu. Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.