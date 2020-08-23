Son dakika haberleri! Giresun'daki selde şehit düşen Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cenazesi Çanakkale'ye getirildi - Son Dakika

Askeri kargo uçağıyla Çanakkale Havalimanı 'na getirilen Şehit Kıran'ın cenazesini, babası Müjdat Kıran, annesi Filiz Kıran, akrabaları ve yakınları ile Vali İlhami Aktaş , Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin, askeri ve mülki erkan karşıladı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 21:33

Kaynak: AA

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