Son dakika haberleri: Giresun'daki trafik kazasında ölen polis memurunun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Polis memuru Kadir Halat'ın kullandığı 54 FK 885 plakalı otomobil, dün Giresun'un Görele ilçesinde refüje çarparak su kanalına düşmüş, kazada sürücü ile eşi Filiz, çocukları İlayda, Nisa Nur ve Halil Eymen Halat yaralanmıştı. Görele Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan polis memuru Halat, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:56

Kaynak: AA

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