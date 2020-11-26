Son dakika haberleri: Giresunspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "25 Kasım Çarşamba günü tüm futbolcularımız ve teknik ekibimize gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadeleri kullanıldı.