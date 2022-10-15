Son dakika haberleri! Girit'te sel nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi

Girit'te yaşanan sel felaketi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşında bir kişi sele kapılan aracında ölü bulundu.

Kayıp ihbarı yapılan bir başka kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kötü hava koşulları nedeniyle, Rodos, Meis, Kerpe ve Kasos adalarında da vatandaşlara tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.