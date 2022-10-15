Son dakika haberleri! Girit'te sel nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Girit'te sel nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi

15.10.2022 20:32
Son dakika haberleri! Girit'te sel nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi

Son dakika gündem haberi: Girit'te yaşanan sel felaketi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Girit'te yaşanan sel felaketi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşında bir kişi sele kapılan aracında ölü bulundu.

Kayıp ihbarı yapılan bir başka kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kötü hava koşulları nedeniyle, Rodos, Meis, Kerpe ve Kasos adalarında da vatandaşlara tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

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Kaynak: AA

Yunanistan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Girit'te sel nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Girit'te sel nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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