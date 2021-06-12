Son dakika haberleri: Glutensiz pasta hazırlayan anneler çölyak hastası çocukların doğum gününü kutluyor - Son Dakika

Elazığ'da glutensiz pasta yapımını öğrenen kadınlar hazırladıkları pastalar ile çölyak hastası çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıyor.

Genel merkezi Elazığ'da olan Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneğinde, "Çölyak doğum günü kutlamasına engel değil" sloganıyla oluşturulan mutfakta dernek üyesi gönüllü anneler, ustasından glutensiz doğum günü pastası, börek, kurabiye, poğaça ve tatlı yapımını öğreniyor.

Aldıkları eğitimle görüntüsü ve lezzetiyle birbirinden güzel doğum günü pastaları hazırlayan kadınlar, rahatsızlıkları nedeniyle pasta yiyemeyen, glutensiz pasta bulamadıklarından dolayı da hiç doğum günü kutlamayan çocukları evlerinde ziyaret ediyor.

Hazırladıkları pasta ile sürpriz doğum günü kutlaması yapan kadınlar mutfakta ürettikleri diğer pasta ve börekleri de rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.

Kadınlar bu iyilik hareketi ile hem yüzleri güldürüyor hem de gönülleri fethediyor.

Kubilay ilk kez doğum gününü kutladı

Kadınların 2 ayda doğum gününü kutladığı 7 çocuktan biri de 8 yaşındaki Kubilay Ayık oldu.

Pastayı afiyetle yiyen Kubilay ilk kez doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Kubilay'ın annesi Zinnet Ayık, AA muhabirine, gluten içermeyen doğum günü pastası bulamadıkları için çocuğuna bugüne kadar hiç yaş günü yapmadıklarını belirterek, "Allah razı olsun, sayelerinde oğlum doğum günü pastasının tadına vardı. İlk doğum gününü kutladı. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Derneğin başkan vekili Ayşe Fırat, uyguladıkları sosyal sorumluluk faaliyetiyle amaçlarının hem çölyak hastası çocukların kalbine dokunmak hem de bu hastalığa dikkati çekerek farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

"İhtiyacı olan çocuklara ücretsiz ulaştırıyoruz"

Dernek bünyesinde kurdukları mutfakta özellikle ailesinde çölyak hastası bulunan gönüllü kadınların, şef eşliğinde gluten içermeyen yaş pasta, kurabiye, börek ve tatlı yapımını öğrenmelerini sağladıklarını dile getiren Fırat, "Çölyak hastası çocuklarımız doğum günlerini kutlamıyor çünkü glutensiz doğum günü pastası bulamıyor. Bu proje ile her hafta 5 annemizi mutfağımıza alıyor, onlara glutensiz ürünlerin yapımı konusunda eğitim veriyoruz. Derneğimizde üretiyor, ihtiyacı olan çocuklara ücretsiz ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Fırat, bu çocuklardan birinin de 8 yaşındaki Kubilay olduğunu anlatarak, "Hiç doğum günü kutlanmamış, yaş pastanın tadına hiç bakmamıştı. Gönüllü anneler olarak glutensiz doğum günü pastası hazırlayıp, sürpriz yaparak Kubilay'ın doğum gününü kutladık, çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Gönüllü annelerden Zeynep Karakaya çölyak hastalığı ile küçük yaşta tanışan çocukların uygulamak zorunda oldukları diyet nedeniyle en çok sevdikleri yaş pasta, kurabiye ve börek gibi gıdalardan uzak kaldığını aktardı.

Karakaya, aldıkları eğitimle hazırladıkları ürünler sayesinde çocukların bu lezzetlerden mahrum kalmamasını sağladıklarını kaydetti.