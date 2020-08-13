Son dakika haberleri! Göç yolundaki leylekleri vurdular - Son Dakika

Göç yolundaki leylekleri vurdular

-Göç yolunda olan leyleklere silahla ateş açtılar

HATAY - Göçmen kuşların göç yolu güzergahında bulunan Hatay semalarında leylekler geçişlerini sürdürürken, göçmen kuşlara ateş açıldı.

Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Hatay Amanos Dağları üzerinden geçiş yapan leyleklere ateş açıldı. Sesleri duyan vatandaşların gidip bakması üzerine bazı leyleklerin zemine düşerek telef olduğu görüldü. Leylekleri kimlerin vurduğu bilinmezken o anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

Diğer yandan Amanos Dağları'nda başlatılan operasyon devam ederken, silah sesleri kısa süreli paniğe neden oldu.