Son dakika haberleri | Gökbel Barajı'nda su seviyesi yükseliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Gökbel Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

23.03.2021 10:05
Son dakika haberleri | Gökbel Barajı'nda su seviyesi yükseliyor, System.String[]

Son dakika habere göre Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan Gökbel Barajı'nda son haftalarda görülen yağışlarla birlikte su seviyesi yükseliyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan Gökbel Barajı'nda son haftalarda görülen yağışlarla birlikte su seviyesi yükseliyor.

Aydın'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyeleri de yükselmeye başladı. Çine ilçesinde Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılarak su tutmaya başlayan Gökbel Barajı bölge tarımına da büyük katkı sağlayacak. Temelden yüksekliği 62,50 metre ve su depolama kapasitesi 13 milyon metreküp olan Gökbel Barajı'nın sulamasının da tamamlanması ile birlikte bölge de yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge ekonomisine yıllık 323 milyon 760 bin TL gelir artışı sağlayacak. Gökbel Barajı'nda depolanacak su ile Çine Ovası'nda 69 bin 800 dekar, Koçarlı ve Bağarası Ovası'nda 146 bin 40 dekar olmak üzere toplamda 215 bin 840 dekar arazinin sulanması sağlanacak. - AYDIN

Son dakika haberleri | Gökbel Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Son dakika haberleri | Gökbel Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Son dakika haberleri | Gökbel Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Gökbel Barajı'nda su seviyesi yükseliyor - Son Dakika


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