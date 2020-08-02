Son dakika haberleri | Gökbel Dağı'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Gelen son dakika haberine göre AYDIN'ın Çine ilçesinde başlayarak Muğla'nın Yatağan ilçesine sıçrayan Gökbel Dağı'ndaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
AYDIN'ın Çine
ilçesinde başlayarak Muğla
'nın Yatağan
ilçesine sıçrayan Gökbel Dağı'ndaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çine'nin kırsal Akçaova Mahallesi'nde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda dün saat 12.26'da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler 10 dakika içinde yangını söndürme çalışmalarına başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 5 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozerle müdahale edildi. Rüzgar ve arazinin sarp olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler, Gökbel Dağı'nı aşıp Yatağan ilçesinin Hisarardı Mahallesi'ne sıçradı. Gün boyu yapılan müdahaleye rağmen yangın söndürülemedi. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler çalışmaya ara vermek zorunda kaldı. Gece boyunca sadece arazözlerle alevlere müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla birlikte 8 helikopter ve 2 söndürme uçağı bölgeye sevk edilerek, söndürme çalışmalarına havadan yeniden başlandı. Karadan da 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi, 250 yangın söndürme işçisiyle müdahale sürüyor. Yangının Hisarardı Mahallesi'ndeki konutlara sıçramaması için ise orman ekiplerinin önlem aldığı belirtildi.
- Muğla
Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 11:31
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Gökbel Dağı'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim Siemens, Varian Medical'ı 15 milyar dolara satın alıyor Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu