Son dakika haberi: Gökçe Fırat Çulhanoğlu davasında mütalaa açıklandı: 7 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika

Son dakika haberi: Gökçe Fırat Çulhanoğlu davasında mütalaa açıklandı: 7 yıla kadar hapis cezası istendi

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a "İftira" attığı gerekçesiyle yargılanan Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun davasında mütalaa açıklandı.

Son dakika haberi: Gökçe Fırat Çulhanoğlu davasında mütalaa açıklandı: 7 yıla kadar hapis cezası istendi, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a "İftira" attığı gerekçesiyle yargılanan Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun davasında mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Gökçe'nin "Zincirleme şekilde iftira" suçundan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve avukatı katıldı. Cumhurbaşkanı avukatı mazeret sunarak duruşmada yer almadı.

İDDİALARIN GERÇEKLE İLGİSİ BULUNMUYOREsas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Çulhanoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu 15 Haziran 2016 tarihli dilekçesini hatırlattı. Sanığın başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonunda iddialarının gerçekle ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİSanık Çulhanoğlu'nun suç işlemediğini bildiği halde müştekiler hakkında soruşturma yürütülmesini sağlamak için ihbarda bulunduğunun anlaşıldığı ifade edilen mütalaada, sanığın "İftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Yetkili makama verilen müracaat dilekçesi ile aynı olaya ilişkin birden fazla kişi hakkında suç isnadında bulunduğu belirtilerek, sanığın "Zincirleme şekilde iftira" suçunu işlemesi nedeniyle 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİSanık Çulhanoğlu ise mütalaaya karşı savunmada bulunmak için süre talep etti. Mahkeme de sanığa süre vererek duruşmayı erteledi.


- İstanbul

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Gökçe Fırat Çulhanoğlu davasında mütalaa açıklandı: 7 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika


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