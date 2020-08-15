Yunanistan'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyü imamı Erkan Azizoğlu, Yunan askerlerinin köyde yaptıkları tam teçhizatlı askeri tatbikata ilişkin detayları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Azizoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kucaklayıcı açıklamalarından dolayı da teşekkür etti.

Yunanistan'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında korkuya neden oldu. Gökçepınar köyü imamı Erkan Azizoğlu, "Köyümüzün hemen dışında bulunan askeri birlikle bizler yıllardır beraber yaşadık. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Herhangi bir sorunumuz olmadı. Tam aksine, bizlere göstermiş oldukları insani ve olumlu yaklaşımlarından ötürü de her seferinde kendilerine memnuniyetlerimizi dile getirdik. Fakat son zamanlarda Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıktan olacaktır ki bizler 12 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde çok üzücü ve endişe verici bir olayla karşılaştık. Evet, askeriyenin köyün içinde spor kıyafetlerle spor yaptıkları görülmüştü ama bu şekilde tam teçhizatlı kıyafetlerle, silahlar kuşanarak köyün içine girip tatbikat yapmaları ilk defa görülen bir olaydır. Özellikle de mezarlığın bulunduğu yerde. Bizler ölülülerimize karşı son vazifelerimizi ifa ettiğimiz o musalla denen bölgede, askerlerin silahlı bir şekilde orada bulunmaları asla ve asla kabul edilebilecek bir olay değildir" dedi.

"BU OLAY BİZLERİ KORKUTMUŞTUR, ÜZMÜŞTÜR"

Yaşanan olay nedeniyle özellikle köydeki kadın ve çocukların korktuğunu ifade eden Azizoğlu, "Bu olay, bizleri, tüm köylü kardeşlerimizi ve özellikle de hanımlarımızı ve evlatlarımızı endişelendirmiştir, üzmüştür ve korkutmuştur. Bizler hemen ilk saatlerde bu olayı kınadık. Kendilerine, bizleri hayal kırıklığına uğrattıklarını dile getirdik. Hatta ve hatta saçma bulduğumuzu dile getirdik. Belirli yerlere 'mesaj' göndermek için güzel köyümüz Gökçepınar'ın bu şekilde kullanılması, alet edilmesi kabul edilebilecek bir olay değildir. Bundan sonraki aşamalar neyi gösterir, aynı tatbikatları görür müyüz bilemiyoruz. Bu konuda bilgimiz yoktur. Fakat arzumuz şudur ki; insanımızı endişelendiren bu tür tatbikatların tekrarlanmamasıdır" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Azizoğlu, kendisi ve köyü adında kucaklayıcı açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Azizoğlu şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Halkımız adına, Batı Trakya Türk azınlığı adına kucaklayıcı açıklamalarından ötürü kendilerine şükranlarımızı dile getiriyoruz. Onur duyduk, gurur duyduk. Bizler, soydaşlarımızın ölülerinin de dirilerinin de yanındayız demişler. Tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum."