Son dakika haberleri! Gökmen Barış: "Kazanmamız gereken bir maçtı" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Gökmen Barış: "Kazanmamız gereken bir maçtı"

31.01.2021 19:37
Son dakika haberleri! Gökmen Barış:

Son dakika haberleri: Denizlispor Yardımcı Antrenörü Gökmen Barış, Göztepe galibiyetinin ardından, "Kazanmamış gereken bir maçtı" dedi.

Denizlispor Yardımcı Antrenörü Gökmen Barış, Göztepe galibiyetinin ardından, "Kazanmamış gereken bir maçtı" dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Ege derbisinde Denizlispor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. 7 haftadır galibiyet alamayan Denizlispor, hasretini yeni hocası Hakan Kutlu ile sona erdirdi. Sabah saatlerinde babasının vefat haberini alan ve maçın ardından cenaze töreni için Ankara'ya hareket eden Kutlu'nun yerine Yardımcı Antrenör Gökmen Barış maç sonu açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet alındığını vurgulayan Barış, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazanmamız gereken bir maçtı, başka bir sonuç da düşünmedik. Oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptılar. Onlarda durumun farkında ve bilincindeydi. Kaliteli ve iyi bir oyuncu topluluğumuz var. Karakterli bir oyuncu topluluğumuz var. Zaman ilerledikçe çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Camiamız ve taraftarımız için bu galibiyet hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Göztepe, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gökmen Barış: 'Kazanmamız gereken bir maçtı' - Son Dakika


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