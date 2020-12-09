Son dakika haberleri | Göksel Gümüşdağ: Hakemin maçtan alındığı bilgisi geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Göksel Gümüşdağ: Hakemin maçtan alındığı bilgisi geldi

09.12.2020 00:14
Son dakika haberleri | Göksel Gümüşdağ: Hakemin maçtan alındığı bilgisi geldi, System.String[]

Son dakika haberi... İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Pierre Webo'ya ırkçı ifadede bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun maçtan alındığı bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi.

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Pierre Webo'ya ırkçı ifadede bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun maçtan alındığı bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun son haftasında Paris Saint-Germain'in İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.Konuyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklama yapan İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Yaşanan bir pozisyonun ardından hakeme, Webo'yu göstermek için eliyle 'Bu zenciyi atacaksın' diyor, yani negro diyor. Bunu arkadaşlarımız duyuyor. Bu bize iletilince, biz de 4'üncü hakem devam ederse maça çıkmayacağımızı delegeye söyledik. Şimdi 4'üncü hakemi UEFA'nın saha dışına çıkardığı bilgisi geldi. ya bir hakem gelecek ya da 4'üncü hakem olmadan maçı yönetecekler. Takımımızdan sahaya çıkmak istemeyenler var. Biz ancak bizim istediğimiz şekilde olursa sahaya çıkacağız. Şu anda 4'üncü hakemin alındığı bilgisi geldi. Böyle olursa sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.


Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, İstanbul, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Göksel Gümüşdağ: Hakemin maçtan alındığı bilgisi geldi - Son Dakika Spor


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