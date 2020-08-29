Son dakika haberleri... Göktürk'te köpek saldırısı kamerada

Son dakika haberine göre Göktürk'te köpek saldırısı kamerada Sokak köpekleri 9 yaşındaki çocuğun ardından yoldan geçen vatandaşa da saldırdı Eyüpsultan Göktürk'te geçtiğimiz günlerde sokak köpeklerinin 9 yaşındaki bir çocuğa saldırmasının ardından yoldan geçen bir vatandaş daha saldırıya uğradı.

Göktürk'te köpek saldırısı kamerada Sokak köpekleri 9 yaşındaki çocuğun ardından yoldan geçen vatandaşa da saldırdı İSTANBUL - Eyüpsultan Göktürk'te geçtiğimiz günlerde sokak köpeklerinin 9 yaşındaki bir çocuğa saldırmasının ardından yoldan geçen bir vatandaş daha saldırıya uğradı. Saldırı kameralara yansırken köpeğin bacağını ısırması sonucu korkan adamın kuduz aşısı olduğu öğrenildi. Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen 9 yaşındaki Yusuf G, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yere düşmüştü. Korkudan annesine sarılan çocuk yüzü ve omzundan hafif şekilde yaralanırken olay anı ise güvenlik kameralarına yansımıştı. Yolda yürürken saldırıya uğradı Olayın ardından geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen Ahmet B, de sokak köpeklerinin hedefi oldu. Yürüdüğü esnada arkadan gelen köpekler vatandaşı bacağından ısırdı. Korkuyla panikleyen adamın arkasını döndüğü diğer sokak köpekleri de peşinden geldi. O anlar ise kameralara yansıdı. Saldırının ardından bacağından yaralanan Ahmet B'nin hasteneye giderek kuduz aşısı olduğu öğrenildi.

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