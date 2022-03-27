Son dakika haberleri: Gölcük Tabiat Parkı'na tatilci akını... Erimeye başlayan gölün üzerine çıkarak canlarını hiçe saydılar - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Gölcük Tabiat Parkı'na tatilci akını... Erimeye başlayan gölün üzerine çıkarak canlarını hiçe saydılar

27.03.2022 15:15

Son dakika gündem haberine göre Gölcük Tabiat Parkı'na tatilci akını... Erimeye başlayan gölün üzerine çıkarak canlarını hiçe saydılarBOLU Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, uzun süren kar yağışı sonrası güneşin kendisini göstermesiyle tatilcilerin akınına uğradı.

Gölcük Tabiat Parkı'na tatilci akını... Erimeye başlayan gölün üzerine çıkarak canlarını hiçe saydılar

BOLU Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, uzun süren kar yağışı sonrası güneşin kendisini göstermesiyle tatilcilerin akınına uğradı. Bazı tatilciler yüzeyi buzla kaplanan ancak havanın ısınmasıyla erimeye başlayan gölün üzerine çıkarak canların hiçe saydı.

Bolu'nun incisi olarak tabir edilen ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, kentte günlerdir etkili olan kar yağışının sona ermesi ve güneşin kendisini göstermesiyle tatilcilerin ilgi odağı oldu. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, doğayla iç içe zaman geçirmek için geldiği tabiat parkında kar manzarası eşliğinde yürüyüş yaparak, bol bol fotoğraf çektirdi.

Kış mevsiminin sert geçtiği kentte hava sıcaklıklarının eksi 20 derecelere ulaşmasıyla tabiat parkı içerisindeki gölün buzla kaplanan yüzeyi de erimeye başladı. Tatil için gelen bazı vatandaşlar tüm uyarılara rağmen erimeye başlayan gölün üzerine çıkara yürüyüş yaptı. Canlarını hiçe sayan tatilciler göl üzerinde fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Bolu'da düzenlenen yemek yarışmasına katılmak için öğrencileriyle gelen Selahattin Çetin ve Serkan İzcioğlu, " Çanakkale'den geliyoruz. Burası çok güzel. Hem kar var hem de güneş var. havası mükemmel. Daha önce Abant'ta ve Yedigöllere'de gittik ama birinci tercihimiz burası. Burayı daha çok seviyorum" şeklinde konuştular.

Son dakika haberleri: Gölcük Tabiat Parkı'na tatilci akını... Erimeye başlayan gölün üzerine çıkarak canlarını hiçe saydılar
Son dakika haberleri: Gölcük Tabiat Parkı'na tatilci akını... Erimeye başlayan gölün üzerine çıkarak canlarını hiçe saydılar
Son dakika haberleri: Gölcük Tabiat Parkı'na tatilci akını... Erimeye başlayan gölün üzerine çıkarak canlarını hiçe saydılar

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Gölcük, Turizm, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Gölcük Tabiat Parkı'na tatilci akını... Erimeye başlayan gölün üzerine çıkarak canlarını hiçe saydılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Gölcük Tabiat Parkı'na tatilci akını... Erimeye başlayan gölün üzerine çıkarak canlarını hiçe saydılar - Son Dakika
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