Son dakika haberleri... Gölcük'te Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Çolular ve Berberler Odası Başkanı Mevlut Gül, ilçedeki kuaförler ve berberleri denetledi.

Kaymakam Karabulut, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında kamuoyunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

Özellikle kalabalığın yoğun olduğu yerlerde alınan tedbirleri denetlediklerine işaret eden Karabulut, pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarını belirli bir standartta olmasını sağladıklarını kaydetti.

Karabulut, meslek odalarıyla iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün Berberler Odası başkanıyla denetimlere katıldık. Oralarda da bazı eksiklikler tespit ettik. Bu eksiklerin giderilmesi için hem oda hem zabıta ekipleri takip edecekler. En riskli sektörlerden birisi berberler ve kuaförlerdir. Buradaki hizmet birebir hijyen ile alakalı bir durum ve yakın temas söz konusu. Burada hem çalışanlar hem halkımız çok dikkat edip gerekli tedbirleri almalıdır. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları gerekiyor. Ayrıca kışın gelmesiyle birlikte kapalı mekanlara da yöneliş söz konusu. Vatandaşların kapalı mekanlara çok gitmesini istemiyoruz. Halkımızın toplu organizasyonlardan, sosyal aktivitelerden uzak durup, ev ziyaretlerini bir süre ertelemesi gerekiyor."