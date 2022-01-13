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Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar - Son Dakika

Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar

13.01.2022 00:12

Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar Yüzmekten yorgun düşen köpek balıkçıların yardımıyla ölümün kıyısından alındı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölün ortasında yüzmekten yorgun düşen ve donmak üzere olan kurt köpeği, balıkçıların yardımıyla ölümün kıyısından alındı.

Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar

Yüzmekten yorgun düşen köpek balıkçıların yardımıyla ölümün kıyısından alındı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölün ortasında yüzmekten yorgun düşen ve donmak üzere olan kurt köpeği, balıkçıların yardımıyla ölümün kıyısından alındı. Köpeğin kurtarılma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Sapanca Gölü açıklarında meydana gelen olayda vatandaşlar, su üzerinde hareket eden bir nesne fark etti. Suda hareket eden nesnenin yüzmekten yorgun düşen ve soğuktan donmak üzere olan kurt köpeği olduğunu gören vatandaşlar tekneyle yanına gitti. Tekneye alınan köpek karaya çıkarıldı. Çaresizce yüzmeye çalışan köpeğin kurtarılma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar
Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar
Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar

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Sapanca, Sakarya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar - Son Dakika
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