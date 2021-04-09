Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI - Son Dakika

Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI

09.04.2021 14:59

Edinilen son dakika haberine göre TÜRKİYE'nin en önemli doğal kuş cennetleri arasında yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Çorum'daki Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda dün çıkan yangında, 12 hektarlık alan zarar gördü.

TÜRKİYE'nin en önemli doğal kuş cennetleri arasında yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Çorum'daki Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda dün çıkan yangında, 12 hektarlık alan zarar gördü. 75'den fazla çeşit kuş türü barındıran alandaki yangında üreme dönemindeki bazı türlerin bıraktığı yumurtalar yok oldu.

Yangın, dün öğlen saatlerinde Kırkdilim mevkiinde yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bölgede yaşayanlar, yükselen dumanları fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yol olmadığı için yangına araçlarla müdahale edemedi. Yangın, yaya ekiplerin müdahalesi ile 5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

12 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yanan alanda incelemelerde bulundu. 12 hektarlık alanın zarar gördüğü Kuş Cenneti'nde, 30 santimetrelik kül tabakası oluştu. Doğa harikası olan ve içerisinde 75'den fazla çeşit kuş türü barındıran Gölünyazı Kuş Cenneti'ndeki yangının yumurtlama döneminde çıkması nedeniyle bazı türlerin bıraktığı yumurtaların yok oldu.

'ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR'

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, 14 hektarlık sazlık alanın 12 hektarının yandığını söyledi. Gözler, 'Şu ana kadar kasıtlı yakıldığına dair bir emare yok. Piknik yapmak için gelenlerin yaktıkları ateşten kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönünde de bir bulguya rastlanmadı. Tabii, yangının çıkış nedeni çok yönlü araştırılıyor. Yanan sazlık alandan geriye küller kaldı. 30 santimetre yerde kül tabakası oluşmuş. En önemlisi ise kuş türlerinin şu anda yumurtlama döneminde olmasıydı' dedi.

Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI
Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yangın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ KUŞLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE YANDI - Son Dakika


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