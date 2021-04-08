ÇORUM GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN - Son Dakika

ÇORUM'da göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda yangın çıktı. Yol olmadığı için itfaiyenin araçlarla müdahale edemediği yangın, yaya ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, öğlen saatlerinde Kırkdilim mevkiinde yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yükselen dumanları fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle yayıldı. Yol olmadığı için itfaiyenin araçlarla müdahale edemediği yangın, yaya ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.