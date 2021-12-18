Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Kadın Acil Destek (KADES)" Uygulamasının farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Gömeç ilçesinde tanıtım faaliyeti yapıldı.

Jandarma ekipleri Gömeç ilçesi Yaya Mahallesinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan personel ile Karaağaç Mahallesinde ikamet eden vatandaşlara; akıllı telefon kullanıcısı kadınların IOS ve Android marketlerden indirebileceği "Kadın Acil Destek (KADES) Uygulamasını tanıttı.

Uygulama aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu hakkında bilgilendirme jandarma ekipleri tarafından yapıldı. - BALIKESİR