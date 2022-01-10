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Son dakika haberleri... GÖREVE GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ 4 PERSONEL ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberleri... GÖREVE GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ 4 PERSONEL ÖLDÜ

10.01.2022 15:58

Bir son dakika haberine göre BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı şarampole devrildi.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı şarampole devrildi. Kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri, saat 10.00 sıralarında Orhaneli ilçesi, Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı aldı. Ekipler, kazaya müdahale etmek için 16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile yola çıktı. Olay yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN ORHANELİ (Bursa), (DHA)-

Son dakika haberleri... GÖREVE GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ 4 PERSONEL ÖLDÜ
Son dakika haberleri... GÖREVE GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ 4 PERSONEL ÖLDÜ
Son dakika haberleri... GÖREVE GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ 4 PERSONEL ÖLDÜ

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Orhaneli, İtfaiye, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... GÖREVE GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ 4 PERSONEL ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... GÖREVE GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ 4 PERSONEL ÖLDÜ - Son Dakika
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