Son dakika haberleri: Görevlerinden uzaklaştırılan polislere sosyal medyadan destek - Son Dakika

Kadıköy'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri" sırasında maskesini usülüne uygun takmayan bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin görevden uzaklaştırılan polis memurları için Twitter'da "#PolisiminYanındayım" etiketiyle destek kampanyası başlatıldı.

Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesi'nde güvenlik görevlileri tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde maskesini usulüne uygun takmadığı için yapılan ikazlara uymayan ve polise direnen R.B, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

Gözaltı videosunun sosyal medyada yayınlanmasının ardından haklarında soruşturma başlatılan polis memurları, R.B ile arkadaşı Z.K'nin şikayetçi olmasının ardından görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Kendilerine mukavemette bulunan kadını gözaltına aldıkları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılan polis memurları için Twitter'da kampanya başlatıldı. Kullanıcıların #PolisiminYanındayım etiketiyle başlattıkları destek kampanyası, kısa sürede binlerce kişinin destek vermesiyle Twitter'da Trend Topic (TT) oldu.

Söz konusu polislerin görevlerinden uzaklaştırılmasına çok sayıda vatandaşın yanı sıra bazı milletvekilleri, köşe yazarları ve akademisyenler de tepki gösterdi.