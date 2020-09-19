Son dakika haberleri! Görmen "Türk vatanı şehit ve gazilerimizin kutlu bir mirasıdır" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Görmen "Türk vatanı şehit ve gazilerimizin kutlu bir mirasıdır"

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'i Edremit ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Halil Görmen 19 Eylül Gazileri anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Son dakika haberleri! Görmen

Balıkesir'i Edremit ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Halil Görmen 19 Eylül Gazileri anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziliğin, inanmış bir kalbin, irfanla yoğrulmuş bir ruhun felaketler karşısında fazilet ve fedakarlık anıtı olup yükselmesi olduğunu dile getiren Başkan Görmen; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' ve 'Müşirlik' unvanlarının verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü'nde bütün gazilerimize hürmetlerimi sunuyor, uzun bir ömür diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. Aziz şehitlerimizi de rahmetle anıyorum" dedi.

Şehitlerimize ve gazilerimize hem vefa, hem gönül, hem de manevi borcumuz olduğunun altını çizen Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen; "Türk Milleti tarih boyunca birçok badire atlatmış, nice karanlık uçurumun kıyısından dönmüştür. Çünkü uğruna her türlü mücadeleyi göze alan neferleri konusunda her zaman talihli, bereketli ve önü açık olmuştur. Aziz milletimiz sinesinden çıkardığı şehit ve gazileriyle varlığını korumuş, adını ve şanını yaşatmış, geleceğini de teminat altına almıştır. Elbette üzerinde yaşadığımız toprakların vatan yapılmasında şehit ve gazilerimizin olağanüstü gayreti olduğunu hiçbir vicdan ve insaf sahibi inkar edemeyecektir. Türk vatanı şehit ve gazilerimizin kutlu bir mirasıdır. Türk milleti hem şehitlik anıtı hem de gaziliğin adıdır. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimizin kanlarıyla kurulduğu gibi gazilerimizin dua ve karşılıksız mücadeleleriyle var olmuştur. Özellikle gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele disipliniyle örtüşme hali, vatan ve millet uğruna gösterilen faziletli bir duruşun iftihar vesikasıdır. Şunu unutmayalım ki, şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz." dedi. - BALIKESİR

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Edremit, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Görmen 'Türk vatanı şehit ve gazilerimizin kutlu bir mirasıdır' - Son Dakika

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