Yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılara istinaden, Rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Etkinlik için toplananlara, güvenlik güçlerimizce eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde defaten uyarı ve ikazlarda bulunulmuştur. İzinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 kişi güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! (Görüntüyle) - BEYAZIT'TA İZİNSİZ ETKİNLİK İÇİN TOPLANAN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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