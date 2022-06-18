Son dakika haberleri! (Görüntüyle) - BEYAZIT'TA İZİNSİZ ETKİNLİK İÇİN TOPLANAN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! (Görüntüyle) - BEYAZIT'TA İZİNSİZ ETKİNLİK İÇİN TOPLANAN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

18.06.2022 08:35
Son dakika haberleri! (Görüntüyle) - BEYAZIT'TA İZİNSİZ ETKİNLİK İÇİN TOPLANAN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberler... İSTANBUL Valiliği, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ününde izinsiz etkinlik için toplanan 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ününde izinsiz etkinlik için toplanan 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılara istinaden, Rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Etkinlik için toplananlara, güvenlik güçlerimizce eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde defaten uyarı ve ikazlarda bulunulmuştur. İzinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 kişi güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Görüntü dökümü:

-------------Gruplar-Gözaltına alınanlar-Polis otobüsüne bindirilmeleri

-Detaylar


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İstanbul Üniversitesindeki izinsiz eylemde 26 kişi gözaltına alındı İstanbul Üniversitesindeki izinsiz eylemde 26 kişi gözaltına alındı KTÜ Creatiny Teknoloji Topluluğu Türkiye şampiyonu oldu KTÜ Creatiny Teknoloji Topluluğu Türkiye şampiyonu oldu
Kaynak: DHA

İstanbul Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! (Görüntüyle) - BEYAZIT'TA İZİNSİZ ETKİNLİK İÇİN TOPLANAN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! (Görüntüyle) - BEYAZIT'TA İZİNSİZ ETKİNLİK İÇİN TOPLANAN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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