Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Papataya'dan çocuklara büyük destek
08.10.2020 13:42
Son dakika haberleri: SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, geçen hafta sonu ilk kez düzenelenen İzmir Maratonu'nda çocuklar için koştu.
SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, geçen hafta sonu ilk kez düzenelenen İzmir Maratonu'nda çocuklar için koştu. Yaklaşık 10 kilometre yol kateden Papatya, Koruncuk Vakfı adına 100 bin TL'den fazla bağış elde etti. Urla'da faaliyet gösteren Koruncuk Vakfı'ndaki çocuklara büyük destek sağlayan Papatya, "Tüm bağışçılara destekleri için teşekkür ediyorum. Göztepe Spor Kulübü olarak hepimizin sosyal sorumluluk hassasiyetleri var. Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli hanım da koşuda yer alıp çocuklarımıza destek verdi. Çocuklarımıza destek olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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